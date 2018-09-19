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Somali'de Eş-Şebab'a operasyon: 12 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 22:52 | Son Güncelleme

Somali'de Eş-Şebab'a operasyon: 12 ölü

ADDİS ABABA (AA) - Somali'nin güneyinde, terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlenen hava harekatında en az 12 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Somali Haber Ajansı’nın (SONNA) haberine göre, ülkenin Orta Cuba bölgesindeki Sakow kasabasında gerçekleştirilen hava saldırısında, en az 12 Eş-Şebab üyesi öldürülürken, onlarca militan da yaralandı.

Somali Kültür, Turizm ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Adam Isak Ali, Somali’nin uluslararası ortaklarınca yapılan hava operasyonu sırasında örgüt üyelerinin toplantı halinde olduğunu ve terör örgütünün üst düzey isimlerinden Hasan Yakub’un da yaralandığı bilgisini paylaştı.

Örgüt ile mücadelede hükümet güçlerine destek veren Afrika Birliği Somali Misyonu kapsamında Somali'de görev yapan Etiyopya kuvvetleri, hafta sonu, örgüte yönelik düzenlediği hava saldırısında yaklaşık 70 örgüt mensubunun öldürüldüğünü duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Eş Şebab Somali

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