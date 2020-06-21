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Somali'de İki Ayrı Bombalı Saldırı

21.06.2020 13:08 | Son Güncelleme

Somali’de son 24 saatte yaşanan iki ayrı bombalı saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti

Somali'de İki Ayrı Bombalı Saldırı

Somali’de son 24 saatte yaşanan iki ayrı bombalı saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti.

İlk patlama Wanlaweyn kentinde askeri bir yetkilinin evinin önünde meydana geldi. Burada bir bombanın infilak etmesi sonucu asker ve sivillerden oluşan 4 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıyı üstlenen olmadı ancak ülkede bu tarz saldırıları genelde El Kaide bağlantılı, El Şahab örgütünün düzenlediği biliniyor.

Saldırıya ilişkin bilgi veren polis memuru Muhammed Nur “Önce bir patlama duyduk. Kimse yoktu daha sonra evdekiler ve askerler patlamanın olduğu alana geldiklerinde ikinci patlama oldu” dedi.

Ülkede ikinci bombalı saldırı da Bacadweyn kasabasında bir askeri kontrol noktasında meydana geldi. Burada da bir aracın içerisindeki militanlar aracı kontrol noktasına sürerek infilak ettirdiler.

Dur ihtarına uymayan araca ateş açan askerler ateş açtı ancak patlama sonucu 3 askerin öldüğü ikisinin de yaralandığı açıklandı.

Bölge halkı saldırının arkasında El Şahab örgütünün olmasından korktuklarını dile getiriyor. Reuters Haber Ajansı’na konuşan Hasan Nur adlı bir kişi “El Şahab bugüne dek asla bize saldırmadı. Bu sabah bombalı araçla bir saldırı düzenlenmiş olmasından dolayı çok endişeliyiz. Hükümet güçleri hedef alınıyor ama sivil halk da bu saldırılarda hayatını kaybediyor” yorumunu yaptı.

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