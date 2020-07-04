Somali'de İki Ayrı Saldırıda En Az 4 Ölü

Somali’nin başkenti Mogadişu’daki liman yakınlarında bir araçla inithar saldırısı düzenlendi. Ülkede ayrıca Baidoa şehrinde de bir restoran yakınlarında mayın patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Associated Press Haber Ajansı’na bilgi veren Güneybatı eyaleti yetkilisi Ali Abdullahi, restoranın kalabalık olduğu bir saatte patlayan mayının uzaktan kumandayla infilak ettirildiğini söyledi. Patlamada hayatını kaybedenlerin yanısıra yaralanan kişiler de oldu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak ülkede bu tarz saldırıları, El Kaide bağlantılı El Şahab örgütünün gerçekleştirdiği biliniyor.

Mogadişu’da da liman alanı içerisinde bir kontrol noktasında araçla intihar saldırısı düzenlendi. Somali Enformasyon Bakanı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırganın komtrol noktasına doğru aracını sürdüğü esnada polisin ateş açtığını ve daha sonra aracın infilak ettiğini söyledi. Kontrol noktasında görevli 5 polis memuru yaralandı.

Bu saldırıyı da henüz üstlenen olmadığı belirtildi.

