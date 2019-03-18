Somali'de iki kabile otlak yüzünden çatıştı: 30 ölü

ADDİS ABABA (AA) - Somali’nin Orta Şabel bölgesinde iki kabile arasında otlakların paylaşımına ilişkin anlaşmazlık sonrası çıkan çatışmada 30’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali medyasında yer alan haberlere göre, Orta Şabel’in Adale bölgesinde iki kabile arasında otlak anlaşmazlığı nedeniyle çatışma çıktı.

Bölgenin bağlı bulunduğu Hirshabelle eyaleti yöneticileri, durumun sakinleşmesi için çaba gösterdiklerini ancak şimdiye kadar 30’dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını dile getirdi.

Hirshabelle eyaleti milletvekili Muhammed Abdulle Muhamud ise çatışmalardan, sağduyuyla hareket etmediklerini söylediği yerel yöneticileri sorumlu tuttu.

İki kabile arasında geçen hafta da benzer bir çatışmanın çıktığı ve yerel liderlerin araya girmesiyle sorunun çözüldüğü belirtiliyor.

