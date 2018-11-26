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Somali'de İlahi Dinleyenlere Saldırıda 18 Kişi Öldü

26.11.2018 12:47 | Son Güncelleme

Dini törende ilahi dinledikleri gerekçesiyle, radikal grupların hedefi olan Şeyh Abdiweli Ali Elmi'nin evine düzenlenen intihar saldırısında, 18 kişi hayatını kaybetti

Somali'de İlahi Dinleyenlere Saldırıda 18 Kişi Öldü

Somali’nin kuzeyindeki Galkayo şehrinde, radikal dinci bir grup, ülkenin tanınmış İslami liderlerinden birini ve 17 öğrencisini, ilahi dinledikleri gerekçesiyle öldürdüler.

Galkayo Polis Şefi Ahmed Awale, iki intihar bombacısının Şeyh Abdiweli Ali Elmi’nin evine gelerek üzerlerindeki bombaları patlattıklarını ardından da dört silahlı saldırganın evin içerisine girerek ateş açtıklarını söyledi.

Olay yerine güvenlik güçlerinin gitmesi üzerine saldırganlarla polisin arasında silahlı çatışma yaşandığı, üç saldırganın öldürüldüğü birinin de yaralı olarak ele geçirildiği açıklandı.

Saldırıyı El Şebab örgütü üstlendi. Saldırıda hayatını kaybeden din adamı Şeyh Abdiweli Ali Elmi ve beraberindekilerin ilahiler söyleyerek dini törenler yaptıklarını gösteren videolar radikal grupların hedefi haline gelmişti. Şeyh Ali Elmi daha önce yaptığı açıklamalarında müziğin İslam öğretisine aykırı olmadığını söylemişti.

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