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Somali'de İntihar Saldırısı

25.11.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Somali’nin başkenti Mogadişu’da, El Şaab militanları tarafından düzenlenen intihar saldırısında, en az 8 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, saldırıda Birleşmiş Milletler konvoyunun hedef alındığını söylüyor

Somali’nin başkenti Mogadişu’da El Şaab militanları tarafından düzenlenen intihar saldırısında, en az 8 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, saldırıda Birleşmiş Milletler konvoyunun hedef alındığını, konvoyun geçişi sırasında patlamanın yaşandığını söylüyor.

Saldırının ardından bir açıklama yayımlayan El Şaab terör örgütü saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Geniş bir alanda etkili olan patlama sonucu en az 23 kişi de yaralandı. Yaralananlar arasında öğrencilerin de bulunduğu belirtiliyor. Patlamanın ardından aynı alanda silahlı çatışma sesleri de duyuldu.

BM konvoyunun bir okulun yakınından geçtiği sırada yaşanan patlamada ölen ya da yaralanan herhangi bir BM görevlisinin olup olmadığı henüz bilinmiyor. BM yetkilileri de şu ana kadar saldırıya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadılar.

Polis Sözcüsü Abdifetah Aden Hassan yaptığı açıklamada, en az 8 ölü tespit ettiklerini 13’ü öğrenci 17 kişinin de yaralandığını söyledi. Sözcü saldırının patlayıcılarla doldurulmuş bir arazi aracının infilak ettirilmesiyle yapıldığını anlattı.

Ambulans hizmetleri yetkilisiyse bölgeden en az 23 kişinin hastanelere sevk edildiğini söyledi.

Saldırıda yakındaki okulun bir bölümünde çökme olduğu ifade ediliyor. Yetkililer ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediyorlar.

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