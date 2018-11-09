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Somali'de intihar saldırısı: 12 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 18:11 | Son Güncelleme

Saldırının sorumluluğunu terör örgütü Şebab üstlendi

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Mogadişu'da hükümet yetkililerinin sık sık gittiği bir otel iki bombalı araçla hedef alındı.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre, intihar eylemcilerinin de aralarında bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti.

Polis merkezinin yakınlarında yer alan otele ait otoparkta da bir patlama meydana geldiği belirtildi.

Görgü tanıkları, silahlı saldırganların söz konusu patlamaların ardından otele girdiğini ve çatışma sesleri geldiğini aktardı.

Öte yandan, Şebab örgütü kendisine ait internet sitesi aracılığıyla saldırıların sorumluluğunu üstlendiğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Mogadişu Somali

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