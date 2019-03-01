Somali'de İntihar Saldırısında Çok Sayıda Kişi Hayatını Kaybetti

Somali’nin başkenti Mogadişu’da düzenlenen intihar saldırısında en az 29 kişi hayatını kaybetti 80 kişi de yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada bir otelin önünde içi patlayıcı dolu aracın infilak ettirilmesinin ardından polisle olayla yerindeki teröristler arasında silahlı çatışma çıktığı belirtildi.

Saldırıyı El Şaab terör örgütünün düzenlediği ifade ediliyor. Bombalı araç Maka El-Mukarama adlı otel binasının önünde infilak ettirildi.

Polis Şefi Musa Ali Reuters Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Şu an kadar 29 sivil hayatını kaybetti 80’den fazla kişi de yaralandı. Militanlar hotelin hemen yanındaki bir binada polisle çatışmaya devam ediyorlar. Ölü sayısı artabilir” dedi.

