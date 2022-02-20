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Somali'de İntihar Saldırısında Çok Sayıda Ölü

19.02.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Somali’de Beledweyne kasabasında gerçekleşen bir intihar saldırısında en az 13 kişi hayatını kaybetti. Devlet televizyonu, intihar eylemcisinin üzerindeki bombaları dolu bir restaurantta patlattığını duyurdu

Somali'de İntihar Saldırısında Çok Sayıda Ölü

Somali’de Beledweyne kasabasında gerçekleşen bir intihar saldırısında en az 13 kişi hayatını kaybetti. Devlet televizyonu, intihar eylemcisinin üzerindeki bombaları dolu bir restaurantta patlattığını duyurdu. Restaurantta patlama esnaında yerel yetkililer ve siyasetçilerin de bulunduğu belirtiliyor.

SITE istihbarat adlı gruba göre saldırıyı bölgede faal durumda bulunan El Şaab terör örgütü üstlendi.

İntihar saldırısında en az 18 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Görgü tanıkları ölen ve yaralananlar arasında emniyet güçleri ve askerlerin de olduğunu söylüyorlar. Ölenlerden birinin Beledweyne bölgesinden milletvekili adayı olduğu belirtiliyor.

Polis ve Somali hükümeti de olayın bir intihar saldırısı olduğunu doğruladı ancak kayıplar konusunda resmi bir açıklama yapmadı.

Somali’de 1 Kasım’da başlayan seçim sürecinin 24 Aralık’ta sonlanması bekleniyodu ancak mevcut durumda süreç 25 Şubat’a sarkmış durumda. Yetkililer son saldırının bu süreci daha da uzatabileceğine dikkat çekiyorlar.

El Kaide bağlantılı El Şaab terör örgütü düzenlediği saldırılarla merkezi hükümetin çökmesini ve ülkeye kendi şeriat düzenlerini getirmeyi hedefliyor. Somali’de terör örgütünün saldırılarına daha önce bölgedeki Türkler de hedef olmuştu.

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Somali
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