HABER

Somali'de milletvekiline suikast girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 23:47 | Son Güncelleme

Milletvekili Muhammed Mursel Mahmud, aracına yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralandı, şoförü yaşamını yitirdi

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da Milletvekili Muhammed Mursel Mahmud'a suikast girişiminde bulunuldu.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milletvekili Mahmud, aracına yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralandı, şoförü ise hayatını kaybetti.

Yerel basında da milletvekilinin ağır yaralandığı ve başkentte hastaneye kaldırıldığına ilişkin haberlere yer verildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

PARTNERSürekli kaytarıyorsanız... Nedeni bulundu!Sürekli kaytarıyorsanız... Nedeni bulundu!
Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce nikahta buluştu! Yan yana oturup sohbet ettilerKemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce nikahta buluştu! Yan yana oturup sohbet ettiler
Dondurma festivali sona erdi - YenidenDondurma festivali sona erdi - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muhammed Mursel Mahmud Somali milletvekili suikast girişimi

En Çok Okunan Haberler

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor

Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alaattin Çakıcı’ya sahte sağlık raporu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Alaattin Çakıcı’ya sahte sağlık raporu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce nikahta buluştu! Yan yana oturup sohbet ettiler

Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce nikahta buluştu! Yan yana oturup sohbet ettiler

Adana'da kontrolden çıkan araç kafeye daldı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı!

Adana'da kontrolden çıkan araç kafeye daldı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı!

Sosyal medyada gündem olan Sakarya'daki lokantanın sahibi konuştu

Sosyal medyada gündem olan Sakarya'daki lokantanın sahibi konuştu

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.