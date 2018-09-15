Somali'de milletvekiline suikast girişimi

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da Milletvekili Muhammed Mursel Mahmud'a suikast girişiminde bulunuldu.
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milletvekili Mahmud, aracına yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralandı, şoförü ise hayatını kaybetti.
Yerel basında da milletvekilinin ağır yaralandığı ve başkentte hastaneye kaldırıldığına ilişkin haberlere yer verildi.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
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