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Somali’de milyonlarca dolarlık yasa dışı silah ticareti ortaya çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 18:04 | Son Güncelleme

Somali’de bu yıl yasa dışı silah ticaretinde Somalili para transfer firmaları üzerinden 3 milyon 700 bin dolar para transferi yapıldığı ortaya çıktı.Afrika’nın sahil ülkesi Somali’de silah tüccarları bu yıl para transfer firmaları üzerinden toplamda 3 milyon 700 bin dolar yasa dışı para transferi yapıldığı tespit edildi.

Somali’de bu yıl yasa dışı silah ticaretinde Somalili para transfer firmaları üzerinden 3 milyon 700 bin dolar para transferi yapıldığı ortaya çıktı.
Afrika’nın sahil ülkesi Somali’de silah tüccarları bu yıl para transfer firmaları üzerinden toplamda 3 milyon 700 bin dolar yasa dışı para transferi yapıldığı tespit edildi. İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan Uluslararası Örgütlü Suçlara Karşı Küresel Girişim diğer adıyla Küresel Girişim Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Somalili bankaların uluslararası para transferi gerçekleştirmeyi denediğini ancak yasadışı para aklamanın tehlikesinden dolayı az sayıda bankaların bu işlemi gerçekleştirdiği belirtildi. Somali’de uluslararası para transferini kontrol eden Somali Ulusal Bankası, gerçekleşen para transferinden habersiz olduklarını ifade ederken, olay hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ulusal Banka, ayrıca başlatılan soruşturma ile terörizmin finansal desteğinin engellenmesi için gelişme kaydedeceklerini açıkladı.
Küresel Girişim Kurumu’nun Somali güvenlik güçlerinin desteği ile yürüttüğü araştırmada, Bosaso şehrinde 6 yıldır gerçekleşen para transferlerini ve telefon görüşme kayıtlarını analiz ederek, 6 yıl içinde Somalili bankalar üzerinden Yemenli ve Somalili silah tüccarlarına 176 transfer gerçekleştiğini tespit etti. Kurum, para transferlerinin üçte ikisinin 10 bin dolar sınırını aşmasına rağmen başarılı olduğunu açıkladı. Girişim Kurumu, gerçekleşen yasadışı işlemlerden 40 bin Dolarlık iki transferin silah taciri Sayf Abdulrab Salem al-Hayashi ile bağlantılı olduğunu belirtti. Araştırmada, gerçekleşen para transferlerinde farklı birçok isim ve sahte kimlik kullanıldığı ortaya çıktı.
ABD 2017 yılında al-Hayashi’nin Arap Yarımadası yanı sıra DEAŞ ve El-kaide terör örgütlerine de silah ve finansal destek sağladığını ortaya çıkarmıştı.

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