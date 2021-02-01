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Somali’de ölü sayısı 9 olarak açıklandı

01.02.2021 11:14 | Son Güncelleme:
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Somali’nin başkenti Mogadişu’da dün gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9 olarak açıklandı.Somali’nin başkenti Mogadişu’da bulunan Afrik Otel’e dün bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlenmişti.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da dün gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9 olarak açıklandı.
Somali’nin başkenti Mogadişu’da bulunan Afrik Otel’e dün bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlenmişti. Saldırının ardından teröristler otele girmiş ve şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Eş-Şebab’ın üstlendiği saldırıda can kaybı da açıklandı. Somali kaynakları en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Somali Enformasyon Bakanlığı, güvenlik güçlerine saldırı düzenlemeleri için isyancıları destekledikleri gerekçesiyle Kenya’yı suçladı. Somalili yetkililer, Kenya tarafından eğitilen Somalili isyancıların, Somali güçlerine saldırı gerçekleştirmek amacıyla Somali’nin Bulohawo kasabasına girdiğini iddia etti. Kenya ise Somali’nin iddiasını reddetti.
Somali, içişlerine müdahale ettiği gerekçesiyle Kenya ile diplomatik ilişkileri Aralık ayında kesmişti.

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