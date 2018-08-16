Somali'de ordunun başındaki isim değişti

MOGADİŞU (AA) - Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, ordu, emniyet ve istihbarat kuruluşlarında önemli atamalar ve değişiklikler yaptı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanlığı görevi, Tümgeneral Abdiveli Jama Gorod'dan alınarak, Tümgeneral Dahir Aden Elmi'ye tevdi edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın Kurmay Başkanı Fahad Yasin ise Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı Başkanlığı Yardımcılığına getirildi.

Somali Polis Teşkilatı yardımcılıklarına Said Ahmed ve Zakia Hüseyin Ahmed atandı. Zakia Hüseyin Ahmed, bu göreve getirilen ilk kadın oldu.

