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Somali’de otele silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 22:44 | Son Güncelleme

Somali’nin başkenti Mogadişu’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yanında bulunan otele düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yanında bulunan otele düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken otelde bulunan 2 teröristin içeride bulunanları rehin aldığı belirtildi.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yanında bulunan SYL Oteli’ne saldırı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, terör örgütü Eş-Şebab mensubu 5 militan güvenliği sağlayan askerleri etkisiz hale getirdikten sonra fuarda bulunan kalabalığa ateş etmeye başladı. Olay yerine gelen özel hareket askerleri 3 saldırganı etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmadan kurtulan 2 militanın ise içeride bulunan sivil vatandaşları rehin aldığı aktarıldı. İlk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayında güvenlik güçlerinin alarm seviyesinde bulunduğu ve rehineleri kurtarmak için çalıştığı belirtildi.

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