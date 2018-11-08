Somali'de özerk bölge milletvekili öldürüldü

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda Hirşabelle özerk bölgesi milletvekili hayatını kaybetti.
Mogadişu polis teşkilatından Komiser Ahmed Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hirşabelle milletvekili Abdulveli Muhammed İbrahim'in, aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.
Komiser Muhammed, patlamanın etkisiyle aracın yanında bulunan bir kişinin de hayatını kaybettiğini aktardı.
Abdulveli Muhammed İbrahim, Hirşabelle meclisinin kurulduğu 2016 yılından bu yana öldürülen dördüncü milletvekili oldu.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Somali'nin güneyindeki bazı köy ve beldeleri elinde bulunduran terör örgütü Eş-Şebab, sık sık başkentteki önemli noktaları ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
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