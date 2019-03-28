HABER

Somali’de patlama: 18 ölü, 16 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 16:06 | Son Güncelleme

Somali’de meydana gelen patlamada 18 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı.Somali’nin başkenti Mogadişu’da Wehliye Oteli yakınlarında bomba yüklü araç patladı.

Somali’de meydana gelen patlamada 18 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı.
Somali’nin başkenti Mogadişu’da Wehliye Oteli yakınlarında bomba yüklü araç patladı. Olayda 18 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı. Patlama sesi şehrin bir çok noktasında duyulurken ve olay yeri yakınlarında bulunan binalarda maddi hasar meydana geldi, çok sayıda araç zarar gördü.
Çevre yollar trafiğe kapatılırken çok sayıda itfaiye ve ambulans bölgeye gönderildi.
Somali’nin başkenti Mogadişu’da son bir haftada 7 patlama meydana geldi.

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Yola koşan çocuğu radar kamerasından gören polis kurtardıYola koşan çocuğu radar kamerasından gören polis kurtardı
Çaldıkları motosikleti 3 dakikada parçalayan 6 şüpheli yakalandıÇaldıkları motosikleti 3 dakikada parçalayan 6 şüpheli yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Elazığ'da sunucunun şüpheli ölümü

Elazığ'da sunucunun şüpheli ölümü

Sızıp kaldığı kütüphanede kimse uyandıramadı, sandalye ile dışarı çıkarıldı

Kütüphanede şaşkına çeviren olay! Sandalye ile çıkarıldı...

Yeni medya çocuk psikolojisini ve aile ilişkilerini nasıl etkiliyor?

Yeni medya çocuk psikolojisini ve aile ilişkilerini nasıl etkiliyor?

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.