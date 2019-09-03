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Somali'de patlamada yaralanan Hamda, kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 14:18 | Son Güncelleme

SOMALİ'de ailesiyle yaşadığı evde meydana gelen patlamada yaralandıktan sonra tedavisi için Antalya'ya getirilen Hamda Abdullahi Mohamed (15), yaşamını yitirdi.

Somali'de patlamada yaralanan Hamda, kurtarılamadı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- SOMALİ'de ailesiyle yaşadığı evde meydana gelen patlamada yaralandıktan sonra tedavisi için Antalya'ya getirilen Hamda Abdullahi Mohamed (15), yaşamını yitirdi.
Somali'nin kuzey bölgesinde geçen temmuz ayında bir evde meydana gelen patlamada Hamda Abdullahi Mohamed yaralandı. İtfaiye ekiplerince evden çıkarılan Hamda Abdullahi Mohamed'in vücudunun büyük kısmının yandığı belirlendi. İlk tedavisi ülkesinde yapılan genç kız, ambulans uçakla Antalya'ya getirildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Hamda Abdullahi Mohamed, bir dizi ameliyat geçirdi. Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tutulan Mohamed, dün gece yaşamını yitirdi.
ANNE: KIZIM GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ÖLÜP GİTTİ
Genç kızın cenazesi işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna konuldu. Morg kapısında otopsinin tamamlanmasını bekleyen anne İstahil İsmail Ahmet, "Kızım gözümün önünde ölüp gitti. Hiçbir şey yapamadım" diyerek gözyaşı döktü.

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Somali'de patlamada yaralanan Hamda, kurtarılamadı

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