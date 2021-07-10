Somali'de Resmi Konvoya Yönelik İntihar Saldırısında En Az 8 Ölü

Somali’nin başkenti Mogadişu’da resmi bir konvoya yönelik düzenlenen intihar saldırısında en az 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Saldırının bomba yüklü bir araçla yapıldığı ifade ediliyor.

Resmi haber ajansına göre, konvoya üst düzey emniyet görevlisi Ferhan Karole’ye aitti ve Karole saldırıdan kurtuldu.

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı ancak ülkede bu tarz saldırıları El Şebab örgütünün yaptığı ve hükümet yetkililerini hedef aldığı biliniyor.

Reuters Haber Ajansı’na konuşan bir görgü tanığı, olay yerinde biri kadın 8 kişinin cesedini gördüğünü söyledi.

Somali’de daha önce Türk şirket çalışanlarına yönelik de terör saldırıları yapılmış ve hayatını kaybeden Türk vatandaşları olmuştu.

