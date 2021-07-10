HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Somali'de Resmi Konvoya Yönelik İntihar Saldırısında En Az 8 Ölü

Somali'de Resmi Konvoya Yönelik İntihar Saldırısında En Az 8 Ölü

10.07.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Somali’nin başkenti Mogadişu’da resmi bir konvoya yönelik düzenlenen intihar saldırısında en az 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Saldırının bomba yüklü bir araçla yapıldığı ifade ediliyor

Somali'de Resmi Konvoya Yönelik İntihar Saldırısında En Az 8 Ölü

Somali’nin başkenti Mogadişu’da resmi bir konvoya yönelik düzenlenen intihar saldırısında en az 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Saldırının bomba yüklü bir araçla yapıldığı ifade ediliyor.

Resmi haber ajansına göre, konvoya üst düzey emniyet görevlisi Ferhan Karole’ye aitti ve Karole saldırıdan kurtuldu.

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı ancak ülkede bu tarz saldırıları El Şebab örgütünün yaptığı ve hükümet yetkililerini hedef aldığı biliniyor.

Reuters Haber Ajansı’na konuşan bir görgü tanığı, olay yerinde biri kadın 8 kişinin cesedini gördüğünü söyledi.

Somali’de daha önce Türk şirket çalışanlarına yönelik de terör saldırıları yapılmış ve hayatını kaybeden Türk vatandaşları olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökdelende soyunmuşlardı! Yeni skandalları ortaya çıktıGökdelende soyunmuşlardı! Yeni skandalları ortaya çıktı
PARTNERCamdaki Kız'ın Tako'su, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa ettiCamdaki Kız'ın Tako'su, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti
Ülkede büyük korku! 5.9 ile sallandıÜlkede büyük korku! 5.9 ile sallandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Köpeği tek seferde 'servet' doğurdu

Köpeği tek seferde 'servet' doğurdu

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti! "Gerçekten aşıksan tüm Türkiye beni..."

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti! "Gerçekten aşıksan tüm Türkiye beni..."

Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

Dubai'deki gökdelende soyunan kadınlardan yeni skandal!

Dubai'deki gökdelende soyunan kadınlardan yeni skandal!

Yoğunluk artıyor! Her gün onlarca kişi geliyor

Yoğunluk artıyor! Her gün onlarca kişi geliyor

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sosyal medyadan tepki yağdı! Valilikten açıklama

Sosyal medyadan tepki yağdı! Valilikten açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Doktorunun cinsel ilişkiyi yasaklamasıyla kabus başladı

Doktorunun cinsel ilişkiyi yasaklamasıyla kabus başladı

Tarifeli uçak polemiği büyüyor!

Tarifeli uçak polemiği büyüyor!

Rus savaş uçakları havalandı haberini alınca...

Rus savaş uçakları havalandı haberini alınca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.