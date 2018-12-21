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Somali’de terör örgütleri Eş-Şebab ve DEAŞ çatışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 15:22 | Son Güncelleme

Somali’de terör örgütleri Eş-Şebab ve DEAŞ çatışıyor

MOGADİŞU (AA) - Somali’de Eş-Şebab ve DEAŞ yanlısı terör grupları arasındaki rekabet şiddetlendi.

Terör örgütüne yakın medyada açıklamalarına yer verilen Eş-Şebab Sözcüsü Ali Mahmut Raci, ülkedeki DEAŞ mensuplarını yok etmeleri için örgüt üyelerine emir verildiğini belirtti.

DEAŞ'ı Eş-Şebab’ın ticaretini baltalamak ve militanlarını öldürmekle suçlayan Raci, “Savaşçılarımızı öldürüyorlar. Tüm savaşçılarımızı onları yok etmeye çağırıyorum.” dedi.

Ülkedeki DEAŞ yanlısı grupların, son aylarda örgüte haraç vermediği için yaklaşık 15 iş adamını öldürdüğü kaydediliyor.

Geçen haftalarda iki örgüt mensupları arasında çatışma çıkmış, taraflar büyük kayıp vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Eş Şebab Somali

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