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  4. Somali’de terör örgütü Eş-Şebab militanı 3 kişi infaz edildi

Somali’de terör örgütü Eş-Şebab militanı 3 kişi infaz edildi

29.11.2020 20:22 | Son Güncelleme:
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Somali’de ordu yetkililerinin öldürülmesini organize etmekten suçlu bulunan terör örgütü Eş-Şebab militanı 3 kişi infaz edildi.Somali’de Askeri Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, başkent Mogadişu’da ordu yetkililerinin öldürülmesini organize etmekten suçlu bulunan terör örgütü Eş-Şebab militanı olan 3 kişinin infaz edildiği duyuruldu.Mahkeme Savcısı Abdullahi Bille Kamey gazetecilere verdiği demeçte, infaz edilen teröristlerin bir dizi suikast düzenlediğini aktararak, suikastlar sonucu hayatını kaybeden bazı polis ve askeri yetkililerin isimlerini paylaştı.Eş-Şebab, dün başkentte bulunan bir restorana düzenlediği saldırıda 8 kişiyi öldürmüş, 10’dan fazla kişiyi yaralamıştı.

Somali’de ordu yetkililerinin öldürülmesini organize etmekten suçlu bulunan terör örgütü Eş-Şebab militanı 3 kişi infaz edildi.

Somali’de Askeri Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, başkent Mogadişu’da ordu yetkililerinin öldürülmesini organize etmekten suçlu bulunan terör örgütü Eş-Şebab militanı olan 3 kişinin infaz edildiği duyuruldu.
Mahkeme Savcısı Abdullahi Bille Kamey gazetecilere verdiği demeçte, infaz edilen teröristlerin bir dizi suikast düzenlediğini aktararak, suikastlar sonucu hayatını kaybeden bazı polis ve askeri yetkililerin isimlerini paylaştı.
Eş-Şebab, dün başkentte bulunan bir restorana düzenlediği saldırıda 8 kişiyi öldürmüş, 10’dan fazla kişiyi yaralamıştı.

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