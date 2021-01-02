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Somali’de Türk İnşaat Firması Sahasına Terör Saldırısı

02.01.2021 23:56 | Son Güncelleme:
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Somali’de Türk İnşaat Firması Sahasına Terör Saldırısı

Somali’de başkent Mogadişu yakınlarında Türk bir firmanın yönetimindeki inşaat alanında intihar eylemi düzenlendi. Bombalı saldırıda ikisi Türkiye vatandaşı dört kişi yaşamını yitirdi.

Somali’de başkent Mogadişu yakınlarında Türk bir firmanın yönetimindeki inşaat alanında intihar eylemi düzenlendi. Bombalı saldırıda ikisi Türkiye vatandaşı dört kişi yaşamını yitirdi.

Somalili yetkililer saldırının El-Şebab örgütü tarafından düzenlendiğini belirtti.

Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Somali’de bu sabah bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında 1 vatandaşımızın da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Olayda yaralanan 4 vatandaşımızın sağlık durumu yakından takip edilmektedir” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Saldırıda Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve Somali’nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz” ifadelerine yer verildi.

Daha sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, terör saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının ikiye yükseldiğini açıkladı. Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Yaralanan 3’ü Türk 14 kişinin tedavisine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizde devam ediyoruz. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırıyı şiddetmle kınıyorum” dedi.

Kimliğini gizli tutan bir görgü tanığı Amerika’nın Sesi'ne (VOA) konuştu. Tanık, “İntihar bombacısı hızla bir aracı Türk firmanın inşaat alanına sürdü ve bariyere çarptı. Sonra da alanı koruyan Somali güvenlik güçleri patlamadan önce aracı durdurmak için ateş açtı” dedi.

Başbakan Muhammed Hüseyin Roble’nin ofisinden yapılan resmi açıklamada da dört kişinin yaşamını yitirdiği doğrulandı ve “Bir yol inşaatının hedef alınması terör grubu El-Şebab’ın Somali halkına ve bekledikleri kalkınmaya ne kadar da zalim bir şekilde karşı olduğunu bir kez daha gösterdi” denildi.

Başbakan Roble, “Bu tür saldırılar bizi, ülkemiz ve halkımızın yararına yürütülen kalkınma projelerinden vazgeçirmeyecek” ifadelerini kullandı.

Bugün yaşanan intihar saldırısı, El Şebab yanlısı internet sayfalarında, örgütün savunuculuğunu yapan Andalus Radyosu’nun binasına Amerika İHA’larıyla hava saldırısı düzenlendiği haberlerinin yayılmasının ardından geldi.
ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) yetkilileri de yılbaşı günü militanların bulunduğu iki bölgede hava operasyonu düzenlendiğini, sivillerin hedef alınmadığını bildirdi.

El-Şebab’a karşı Amerika’nın yılın ilk gününde düzenlediği hava operasyonu, Başkan Donald Trump’ın Aralık ayında Somali’den ABD askerlerinin çekilmesi kararını almasının ardından geldi.

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