Somali’de Türk mühendise suikast

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bir Türk inşaat mühendisine suikast düzenlendi. Saldırıyı, Eş-Şebab terör örgütü üstlendi.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bir Türk inşaat mühendisine suikast düzenlendi. Türk mühendisin aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle Türk mühendis ve bir Somali vatandaşı ağır yaralandı. Somali Recep Tayyip Erdoğan Hastanesine yaralı olarak kaldırılan Türk mühendis, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mühendisin, bir Somali inşaat firmasında çalıştığı öğrenildi.

Saldırıyı, Eş-Şebab terör örgütü üstlendi. DEAŞ ve El Kaide bağlantılı Eş Şebab örgütü, Somali Hükümetine yardım ettiği için Türkiye’yi düşman ilan ettiğini duyurmuştu.

Somali Emniyeti, olayla ilgili inceleme başlattı.

