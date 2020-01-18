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  4. Somali'de Türk mühendislere yönelik saldırı

Somali'de Türk mühendislere yönelik saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.01.2020 14:08 | Son Güncelleme

Somali'de Türk vatandaşlarını hedef alan bombalı bir saldırı düzenlendiği bildirildi.

Reuters haber ajansı, Somali'nin Afgooye kentinde Türk müteahhitleri hedef alan bombalı araçla saldırı düzenlendiğini duyurdu. Polis yetkilisi Ali Nur, Reuters'de yaptığı açıklamada, "Türk mühendisler ile Somalili polislerin öğle yemeği yediği yere bomba yüklü aracın hızla girdiğini" belirtti. Polis yetkilisi, saldırıda kaç kişinin öldüğüne bilgi vermek için "henüz erken" olduğunu söyledi.

CNNTürk'ün haberine göre, Türkiye'nin Somali Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ise üçü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

Afgooye kenti, başkent Mogadişu'ya 30 kilometre mesafede bulunuyor.

Ayrıntılar geliyor...

Reuters,DW/JD,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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