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  4. Somali'de Türk Mühendislerin Yemek Yediği Restauranta Bombalı Saldırı

Somali'de Türk Mühendislerin Yemek Yediği Restauranta Bombalı Saldırı

18.01.2020 14:11 | Son Güncelleme

Somali’nin başkenti Mogadişu’nun kuzeybatısındaki Afgoye şehrinde, Türk inşaat şirketi çalışanlarının yemek yediği bir restauranta bombalı araçla saldırı düzenlendi. Mogadişu'daki Türk Büyükelçiliği'nin açıklamasına göre saldırıda 4'ü Türk vatandaşı yaralandı

Somali'de Türk Mühendislerin Yemek Yediği Restauranta Bombalı Saldırı

Somali’nin başkenti Mogadişu’nun kuzeybatısındaki Afgoye şehrinde, Türk inşaat şirketi çalışanlarının yemek yediği bir restauranta bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Polis kaynakları henüz ölü yaralı konusunda bir bilgi paylaşmadı. Ancak yerel kaynaklar 10’un üzerindeki kişinin yaralandığını dile getiriyorlar.

Mogadişu'daki Türk Büyükelçiliği'nin açıklamasına göre saldırıda 4 Türk vatandaşı yaralandı.

Reuters Haber Ajansı’na konuşan polis memuru Nur Ali, “Bomba yüklü bir intihar aracı süratle, Türk mühendisler ve Somali polisinin yemek yediği restauranta daldı” ifadelerini kullandı.

Olay yerindeki görgü tanıkları da restaurantta Türk mühendiler ve polisler olduğunu, patlamanın ardından yaralanan kişiler gördüklerini ve bu kişilerin hastanelere kaldırıldıklarını anlattılar.

Saldırıyı henüz kimin düzenlediği bilinmiyor ancak geçen yıl 28 Aralık tarihinde yine başkent Somali’de düzenlenen ve ikisi Türk, 90 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı da El Şabab terör örgütü üstlenmiş ve yaptığı açıklamada, saldırıda Türklerin hedef alındığını duyurmuştu.

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