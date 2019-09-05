Somali’de yıllar sonra galibiyet sevinci

ADDİS ABABA (AA) - Somali Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde karşı karşıya geldiği Zimbabve’yi 1-0 mağlup ederek 35 yıl sonra ilk kez bir eleme maçı kazandı.

FIFA dünya sıralamasının 202. basamağındaki Somali, güvenlik sorunları nedeniyle Cibuti’de oynadığı eleme maçında Zimbabve’yi yenerek yıllardır galibiyet göremeyen Somalileri sevince boğdu.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, "Okyanus Yıldızları" olarak anılan milli takımın oyuncularını tebrik ederek, "Zaferiniz olağanüstü." ifadesini kullandı.

Somali son olarak 1984’te Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Kenya’yı yenmeyi başarmıştı.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na, Afrika kıtasından 5 takım katılacak.

