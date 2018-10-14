MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'nun Zubi semtinde geçen yıl düzenlenen ve yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırının kurbanları düzenlenen törenle anıldı.

Başbakan Hasan Ali Hayri, çok sayıda bakan, Mogadişu Belediye Başkanı Abdurrahman Ömer Osman ve din adamlarının yer aldığı törene halk da yoğun ilgi gösterdi.

Zubi kavşağında düzenlenen törene katılan Somalililer, terör örgütlerinin düzenlediği saldırılar aleyhinde pankartlar taşıdı. Kur'an-ı Kerim tilavetine yer verilen törende, saldırıda yaşamını yitirenler için dua edildi.

Başbakan Hayri, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Halkımızı korkutmak ve bölmek istediler. Ancak onların bu çirkin eylemleri yalnızca gücümüzü artırmaya ve teröre karşı omuz omuza tek bir safta durmamıza neden oldu." dedi.

Hayri, söz konusu terör eyleminde hayatını kaybedenlerin çocuklarının ücretsiz eğitim programına dahil edileceğini açıkladı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da 14 Ekim 2017'de Zubi kavşağı olarak bilinen ve toplu taşıma istasyonu yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

