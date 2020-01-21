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  4. Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getirildi

Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 17:37 | Son Güncelleme

SOMALİ'de bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaralanan 10 kişi, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Ankara'ya getirildi.

Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getirildi

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - SOMALİ'de bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaralanan 10 kişi, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Ankara'ya getirildi.
Yaralıları taşıyan uçak, akşam saatlerinde Ankara Etimesgut Askeri Havaalanına indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali’den getirilen yaralıları karşıladı. Bakan Koca, uçakta yaralılar hakkında bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bakan Koca, Cumartesi günü Somali'de düzenlenen saldırının Türk şirketine ait şantiyeye yönelik yapıldığını söyleyerek şöyle konuştu:
"17 kişi yaralanmıştı ve bunların 6'sı Türk vatandaşı, 11'i Somali vatandaşıydı. 17 kişinin hepsi Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanemizde tedavi altına alındı. İlk tedavisi yapılan 6 Türk hastamızdan 2 tanesi taburcu edildi. 4 hastamızın ilk müdahaleleri de yapıldı. Bugün de sayın cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla dün gece Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A400 uçak ambulansa çevrilerek hızla Somali'ye gönderildi. Sabahın erken saatlerinde oradaki tedavileri hızla yapılarak, tedavisinin Türkiye'de devam etmesini uygun gördüğümüz hastaları uçakta ziyaret ettim. Toplam 17 hastanın 10 tanesini Türkiye'ye getirmiş olduk" dedi.
Hastaların sağlık durumları ile ilgili bilgi veren Bakan Koca, "Bu 10 hastanın 4'ü Türk vatandaşı, 6 hasta ise Somali vatandaşı. Türk vatandaşlarımızdan birinin entübe olduğunu, genel durumunun biraz daha ciddiyetini koruduğunu, diğer 3 hastamızın genel durumunun ise daha iyi olduğunu söyleyebilirim. 6 Somali vatandaşından 4'ünün durumları ise biraz daha ciddi. Ve şu an ambulanslar alanda. Bu 10 hastamızın nakillerini hızla gerçekleştiriyoruz. Ben bu saldırıyı lanetliyor, Somali hükümetin ve vatandaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağımızı tekrar vurgulamak istiyorum" dedi.
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Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getirildi

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