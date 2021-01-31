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Somali’deki bombalıyı saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi

31.01.2021 21:27 | Son Güncelleme:
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Somali’nin başkenti Mogadişu’da düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.Somali’nin başkenti Mogadişu’da bulunan Afrik Otel’e bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bulunan Afrik Otel’e bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda kaç kişinin yaralandığı ya da hayatını kaybettiğine dair henüz açıklama yapılmazken, terör örgütü Eş-Şebab, kontrolündeki Al Andalus radyo istasyonu aracılığı ile saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Terör örgütü, bombalı saldırının ardından teröristlerin otele girdiklerini öne sürdü.
Görgü tanıkları olaya ilişkin yaptıkları açıklamada, hızla giden bir aracın otel ve kontrol noktası yakınlarında kendini patlattığını belirtti.

Operasyon devam ediyor
Polis Sözcüsü Sadık Ali yaptığı açıklamada, otelde bulunan çok sayıda kişinin kurtarıldığını ifade etti. Ali, teröristin bombalı araçla otele saldırdığını ve saldırıda hayatını kaybedenler olduğunu belirtti. Sözcü Ali, bölgede operasyonun devam ettiğini, saldırıda yaralananlar ve hayatını kaybedenlere ilişkin açıklamanın daha sonra yapılacağını açıkladı.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, güvenlik güçleri otelin bulunduğu bölgeyi kordon altına aldı.
Somalili yetkililerden ise olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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