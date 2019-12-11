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Somali'deki otel saldırısında ölü sayısı 10'a çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.12.2019 10:15 | Son Güncelleme

Somali?nin başkenti Mogadişu?da Cumhurbaşkanlığı Sarayı?yla aynı sokakta bulunan ve içinde milletvekillerinin kaldığı SYL Otel?e düzenlenen silahlı saldırıda 5 saldırgan ile aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 5 kişi dâhil toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Somali, (DHA)- Somali?nin başkenti Mogadişu?da Cumhurbaşkanlığı Sarayı?yla aynı sokakta bulunan ve içinde milletvekillerinin kaldığı SYL Otel?e düzenlenen silahlı saldırıda 5 saldırgan ile aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 5 kişi dâhil toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
El Şebap örgütünün üstlendiği saldırı, Somali güvenlik güçlerinin 7 saatin sonunda saldırıyı düzenleyen 5 kişiyi etkisiz hale getirmesiyle sona erdi.
Yerel medya, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin, polis üniformasıyla otele doğru yaklaştığı ve el bombalarıyla otele saldırdıklarını duyurdu.

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Somali’deki otel saldırısında ölü sayısı 10'a çıktıSomali’deki otel saldırısında ölü sayısı 10'a çıktı
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