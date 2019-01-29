Somali’deki patlamada 2 kişi hayatını kaybetti

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da yeni açılan bir kafe, petrol istasyonu ve bakanlıklarına yakın olan bir bölgede bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin yaralandığı açıklandı. Güvenlik şefi Mohamed Tuulah yaptığı açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığını bölgede müdahalenin sürdüğünü belirtti.

