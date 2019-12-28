HABER
  4. Somali'deki patlamada ölen iki Türk'ün Denizli'deki evlerinde yas

Somali'deki patlamada ölen iki Türk'ün Denizli'deki evlerinde yas

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 14:55 | Son Güncelleme

 SOMALİ'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda, hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının, buradaki yol yapım inşaatında çalışan Denizlili Mehmet Kaplan ile Mustafa Yalman olduğu bildirildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- SOMALİ'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda, hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının, buradaki yol yapım inşaatında çalışan Denizlili Mehmet Kaplan ile Mustafa Yalman olduğu bildirildi. Kaplan ve Yalman'ın ailelerine acı haber ulaştı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bu sabah saatlerinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ilk belirlemelere göre 76 kişiden 2'sinin, Türk vatandaşı olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden Türklerin, bölgede yol yapım çalışmasını yürüten firmada görevli Mehmet Kaplan ve Mustafa Yalman olduğu bildirildi. İş makinesi olarak şantiyede çalışan Kaplan ve Yalman'ın Denizli'deki ailelerine acı haber ulaştı. Mehmet Kaplan ve Mustafa Kaplan'ın öldüğünü öğrenen yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERPartideki 60 kişi birden gözaltına alındıPartideki 60 kişi birden gözaltına alındı
Karacabey Belediyesi’nden e-imar uygulamasıKaracabey Belediyesi’nden e-imar uygulaması
Samsun yerli otonun 55’incilerine talipSamsun yerli otonun 55’incilerine talip
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cem Yılmaz'ı geride bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cem Yılmaz'ı geride bıraktı

Akşam yemeğinde aşka geldiler

Akşam yemeğinde aşka geldiler

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih'te dehşet! Önce arkadaşını vurdu sonra intihar etti

Fatih'te dehşet! Önce arkadaşını vurdu sonra intihar etti

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanal İstanbul için referandum yapılacak mı? AK Parti'den net mesaj

Kanal İstanbul için referandum yapılacak mı?

Hastanede ikizleri ile birlikte ölen Leyla Ercan toprağa verildi!

İkizleri ile birlikte hayatını kaybetmişti! Toprağa verildi

Metrobüs yolcuya çarptı! Avcılar yönünde seferler durdu

Metrobüs yolcuya çarptı! Seferler durdu

Kan donduran olay! Cin zannettiği kızını öldürdü

Cin zannettiği kızını öldürdü

Türkiye sınırına son 3 günde 47 bin sivil daha göç etti!

Sınırda hareketlilik! 47 bin kişi daha geldi

Beyaz eşya servisiyim diyip, onlarca kişiyi dolandırdı

Beyaz eşya servisiyim diyip, onlarca kişiyi dolandırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.