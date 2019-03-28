Somali’deki patlamada ölü sayısı 11’e yükseldi

Somali’nin başkenti Mogadişu’da Wehliye Oteli yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 11’e yükseldi.

Somali’nin başkenti Mogadişu’nun Mekke Sokağı’nda bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Patlamanın görgü tanıklarından Abdülsamed Muhammed, büyük bir alev topu gördüğünü, ardından birçok ambulansın olay yerine geldiğini söyleyerek, “Ayrıca silah sesi duydum ancak kimin ateş ettiğini bilmiyorum” dedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

