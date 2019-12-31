Somali'deki patlamada yaralanan tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki patlamada yaralanan ve tedavi için Türkiye'ye getirilen tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Amina Osman Kheyre, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan ancak hayatını kaybeden Amina Osman Kheyre'nin cenazesi, ailesinin isteği üzerine Karşıyaka Mezarlığında defnedildi. Amina Osman Kheyre için kılınan cenaze namazına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kheyre'nin ailesi, Somali'nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed ile yetkililer katıldı. Bakan Koca, kılınan cenaze namazının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Patlama sonrası, Somali'den ambulans uçak talebi olduğunu anımsatan Koca, bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ambulansa dönüştürülebilen TSK'nın bir uçağı ile 20 UMKE ve cerrahlardan oluşan bir ekibi Somali'ye gönderdiklerini aktardı. Koca, 16 yaralının beraberindeki refakatçileriyle getirildiğini ifade ederek şunları kaydetti: "16 yaralının birinde daha önce bahsettiğim gibi yolda 3 defa kardiyak arrest gelişmişti. Hemen hastaneye nakledilmesine ve bütün müdahalelere rağmen kaybedildi. Bugün cenaze namazını kıldığımız Somalili kardeşimiz Amina Osman Kheyre isminde bir öğrenci. Bir tıp fakültesi son sınıf öğrencisi. Yani gelecek yıl mezun olup, bizler gibi doktor olup Somali'de vatandaşlarına hizmet edecekti. Amina aynı zamanda hem çalışan hem okuyan bir öğrenciydi. Eczanede yarım gün çalışan ve ayrıca eğitimini devam ettiren biriydi. Ailenin 8 kardeşinden tek çalışanıydı. Hem okuyan hem çalışanıydı. Bir diğer ablası, o da yaralı, Somali'de Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanemizde tedavisi devam ediyor. Babasının da ağır olmamakla birlikte, onun da tedavisi yine hastanemizde devam ediyor."

Ailenin, "Tek çalışan Amina'ydı. Bu anlamda bir şey yapılabilir mi?" şeklinde bir talebi olduğunu ifade eden Koca, bu talebin de karşılanacağını açıkladı. Bakan Koca, ailenin şu an Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen işletme son sınıf öğrencisi kızlarının istihdam edileceğini kaydetti. - Diğer hastaların sağlık durumu Somali'den getirilen diğer 15 hastanın daha çok Şehir Hastanesi ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olmak üzere tedavilerinin devam ettiğini belirten Koca, bu hastalardan 11'inin yoğun bakım şartlarında sürdüğünü bildirdi. Dün iki hastanının beyin ve çene ameliyatları geçirdiği ve genel durumlarının da iyi olduğu bilgisini veren Sağlık Bakanı Koca, "Ayrıca patlamada hayatını kaybeden 2 vatandaşımız olmuştu biliyorsunuz. Bu vatandaşlarımızın da cenazeleri memleketlerinde defnediliyor. Ben, ailelerine baş sağlığı ve sabır diliyor, Türkiye'nin ve Somali'nin başı sağ olsun diyorum." ifadelerini kullandı. - "Olayın yakın takipçisiyim"