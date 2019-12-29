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  4. Somali'deki saldırıda ölen 2 Türk'ün cenazesi ile 16 yaralı, Ankara'ya getirildi

Somali'deki saldırıda ölen 2 Türk'ün cenazesi ile 16 yaralı, Ankara'ya getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 23:41 | Son Güncelleme

SOMALİ'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla geçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ile yaralanan 16 Somalili, Türk Hava Kuvvetleri'ne (THK) ait askeri uçakla Ankara'ya getirildi.

Haluk KARAARSLAN- Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- SOMALİ'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla geçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ile yaralanan 16 Somalili, Türk Hava Kuvvetleri'ne (THK) ait askeri uçakla Ankara'ya getirildi.
Mogadişu'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ile Somalili yaralıları taşıyan uçak, Türkiye saati ile 14.30'da Aden Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 21.30'da Etimesgut ilçesindeki 11'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na inen A400M tipi askeri nakliye uçağını karşıladı. Hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazesi, buradan alınarak ailelerine teslim edilmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Türkiye'ye getirilen Somalili yaralılar da Ankara Şehir Hastanesi ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere çevre hastanelere kaldırıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlamanın ardından Somalili yetkilerin Türkiye'den ambulans uçak talebinde bulunduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren son derece yakın bir hassasiyet göstererek, bizlere talimat verdi. Milli Savunma Bakanımızla birlikte hızla hazırlıklara başladık. Dün akşam Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ambulans uçağa dönüşen uçağıyla UMKE ve cerrahlardan oluşan 20 kişilik ekibimizi göndermiştik. Bu sabah Somali'ye varmışlardı. Saat 14.30 gibi Somali'den hareket ettiler" dedi.
'4 YOĞUN BAKIM, 12 DE MÜDAHALELERİ DEVAM EDEN HASTAMIZ VAR'
Patlamanın ardından Mogadişu'da hizmet veren Recep Tayyip Erdoğan Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 53 yaralının tedaviye alındığını aktaran Koca, şöyle konuştu:
"Bu 53 hastadan 19'unun tedavileri devam etmekte, 4 hastanın da tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. 16 hastayı da Türkiye'ye getirdik. Türkiye'ye getirdiğimiz 16 yaralıdan 4'ü yoğun bakım şartları altında getirildi. 1 hastanın 3 kez kardiyak arrest (kalp durması) oldu ve hemen hızla Şehir Hastanemize nakli yapıldı. Toplam 18 ambulansla bu hastaların sevki yapıldı. Diğer hastaları da Şehir Hastanesi ve GATA başta olmak üzere nakillerini yapıyoruz. 4 yoğun bakım hastamız, 12 de müdahaleleri devam eden hastamız söz konusu."

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