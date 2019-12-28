HABER
  4. Somali’deki saldırıda ölü sayısı 20’ye çıktı

Somali’deki saldırıda ölü sayısı 20’ye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 10:45 | Son Güncelleme

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü araçla düzenlenen düzenlenen saldırıda ölü sayısı 20’ye yükseldi.Somali’nin başkenti Mogadişu’da Maliye Bakanlığına bağı bir gümrük merkezinin yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 20’ye yükseldi.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü araçla düzenlenen düzenlenen saldırıda ölü sayısı 20’ye yükseldi.
Somali’nin başkenti Mogadişu’da Maliye Bakanlığına bağı bir gümrük merkezinin yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 20’ye yükseldi. Yaralı sayısının da artarak 30’a yükseldiği öğrenildi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.
Polis, "20’den fazla sivilin öldüğünü doğrulayabilirim, çok daha fazla yaralı var" ifadelerini kullandı.

PARTNER Ünlü isimden bomba açıklama: Sevişme sahneleri için... Ünlü isimden bomba açıklama: Sevişme sahneleri için...
Dereye düşen yaralı baykuşu itfaiye kurtardıDereye düşen yaralı baykuşu itfaiye kurtardı
Ordu’da vatandaşın ayağına halı serildiOrdu’da vatandaşın ayağına halı serildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da kar sürprizi! Güne böyle uyandılar

İstanbul'da kar sürprizi! Güne böyle uyandılar

Arnavutköy'de motosiklet kazası! Başını otomobile çarptı

Böyle geldi, başını çarparak durdu

İstanbul'da acı olay... Eşini ölü halde buldu, sinir krizi geçirdi

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

İstanbullular dikkat! Beyoğlu’nda yılbaşı kutlamaları için bazı yollar kapanacak

Dikkat! O yollar trafiğe kapatılacak

Araçlar üst üste çıktı! Alkollü sürücü gözaltına alındı

Araçlar üst üste çıktı! Alkollü sürücü gözaltına alındı

Son dakika! Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Akdeniz'de korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.