Somali'deki Saldırıda Yaralananlardan 9 Kişi Türkiye'ye Gönderildi

Somali’nin başkenti Mogadişu’da Cumartesi günü Türk mühendisler ve Somalili polislerin bulunduğu bir restauranta düzenlenen bombalı saldırıda yaralananlardan 9 kişi tedavilerinin devamı için Türkiye’ye gönderildi.

Türkiye’nin Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada terör örgütü El Şabab’ın Türk çalışanları hedef almasına karşın Ankara’nın Somali’ye olan desteği ve yardım çalışmalarının süreceğini söyledi.

Yılmaz, bu saldırıların Türkiye’nin Somali’ye yaptığı yardımları kesmeyeceğini Somali ve Türkiye’nin iyi ilişkilere sahip olduğunu belirtti.

Yılmaz ayrıca tedavi için Türkiye’ye gönderilen 9 kişiden 3’ünün Türk vatandaşı 6 kişinin de Somali vatandaşı olduğunu açıkladı.

Cumartesi günü düzenlenen saldırıda 6’sı Türk vatandaşı 21 kişi yaralanmıştı.

