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Somali’deki Saldırılarda Yaklaşık 20 Ölü

15.09.2019 20:32 | Son Güncelleme

El Şebab militanları Cumartesi gününden bu yana Somali’de bir dizi saldırı düzenledi. Saldırılarda en az 17 kişi hayatını kaybetti

Somali’deki Saldırılarda Yaklaşık 20 Ölü

El Şebab militanları Cumartesi gününden bu yana Somali’de bir dizi saldırı düzenledi. Saldırılarda en az 17 kişi hayatını kaybetti.

Aşağı Shabelle bölgesi yetkilileri VOA Somali’ye yaptıkları açıklamada militanların Cumartesi gece geç saatlerde Koryoley kasabasında roket güdümlü patlayıcılarla ve ağır otomatik silahlarla saldırı düzenlediğini bildirdi. Bu saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

Belediye Başkanı Seyid Ali İbrahim VOA’ya yaptığı açıklamada ölümlere en çok roket güdümlü bombaların neden olduğunu kaydetti.

Yetkililere göre Afrika Birliği askerlerinden yardım alan Somali ordusu saldırıyı püskürttü.

Ancak Koryoley’deki kasaba sakinlerinin bir kısmı bazı sivillerin ölümüne Afrika Birliği askerlerinin kullandığı ağır silahların neden olduğunu söyledi.

Bölge Valisi İbrahim Adan Nacah, VOA Somali’ye yaptığı açıklamada iddiaların soruşturulduğunu bildirdi. Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) ise iddialarla ilgili henüz açıklama yapmadı.

El Şebab militanları yine Aşağı Shabelle bölgesinde tarihi bir kasaba olan Marka’ya Başbakan Hasan Ai Khaire’in ziyareti sırasında havan topu attı. Bu da iki sivilin ölümüne neden oldu.

El Şebab hedefin Başbakan olduğunu bildirdi ancak Vali Nacah olayın kasaba dışında meydana geldiğini söyledi. Başbakan yara almadan başkent Mogadişu’ya döndü.

Vali Nacah’ın kendisine de Pazar günü saldırı düzenlendi. Koryoley’in 20 kilometre güneyinde bir tarım bölgesinde seyahat ettiği sırada valinin konvoyu uzaktan kontrol edilen patlayıcıyla hedef alındı. Güvenlik kaynaklarına göre iki koruma görevlisi hayatını kaybetti, dördü ise yaralandı.

Orta Shabelle bölgesindeyse El Şebab Cumartesi günü başkent Mogadişu’nun 40 kilometre kuzeyinde yol kenarına döşediği patlayıcıyla düzenlediği saldırıda 4 yerel yetkiliyi öldürdü, 6’sını ise yaraladı. Hayatını kaybedenler arasında yerel yönetim yetkililerinden Abdullahi Şitave, Sabri Osman ve işadamı Hasan Baldos da vardı. Bunların yanısıra bir de koruma görevlisi hayatını kaybetti.

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