Mynet Trend
  4. Somali'deki terör saldırısı

Somali'deki terör saldırısı

AA AA
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Başkent Mogadişu'da güvenlik noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ile yaralananlardan 15'i tedavi için Türkiye'ye getirilecek - Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Dr. Mehmet Yılmaz: - "Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizdeki personelimiz sabaha kadar çalıştı, birçok yaralıyı tedavi etti, ancak bazı yaralıların ülkemize götürülmesi gerekiyor. Onları da kısa süre içerisinde ülkemize göndereceğiz"

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da güvenlik noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 2 Türk'ün cenazesi ile yaralanlardan 15'i tedavi için Türkiye'ye gönderilecek.

Sağlık Bakanlığı, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik ekip oluşturuldu.

Etimesgut Askeri Havalimanı'ndan dün saat 23.00'te kalkan Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağı, bugün saat 07.00'de Mogadişu'ya indi.

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, saldırıda hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ile yaralılardan 15'i tedavi için Türkiye'ye gönderilecek.

- "Devletimiz her zaman Somali'nin yanındadır"

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Dr. Mehmet Yılmaz, havalimanında terör saldırısına ilişkin bilgi verdi.

Yılmaz, "Sabaha kadar Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizdeki personelimiz çalıştı, birçok yaralıyı tedavi etti, ancak bazı yaralıların ülkemize götürülmesi gerekiyor. Onları da kısa süre içerisinde ülkemize göndereceğiz. Devletimiz her zaman Somali'nin yanındadır. " diye konuştu.

Büyükelçi Yılmaz, "Bazılarının durumu ciddi olduğu için hareket ettirilmemesi gerekiyor. Bazıları da buradaki hastanemizde tedavi edilecek. Yaklaşık 50 yaralı Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma hastanemizde. Yaralıların büyük kısmı burada tedavi edilecek." şeklinde konuştu.

Yılmaz, 2017 yılında yine çok şiddetli bir patlama gerçekleştiğini ve o saldının ardından da Somali'ye yardım elini uzatan ülkenin Türkiye olduğunu anımsattı.

Daha sonra terör saldırısında yaralanan vatandaşları ziyaret eden Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Aşır Eraslan'dan bilgi aldı.

- "Arkadaşlarımız sürekli ameliyathanede çalıştılar"

Prof. Dr. Aşır Eraslan da patlamadan sonra hastaneye ilk etapta 36 yaralının getirildiğini söyledi.

Ağır yaralı olanları hızlıca ameliyata aldıklarını aktaran Eraslan, 2 kişinin ilerleyen saatlerde vefat ettiği bilgisini verdi.

Yaralılara hızlı bir şekilde müdehale edildiğini vurgulayan Eraslan, şunları kaydetti:

"Biz bütün hastalarımızı hızlıca tedavi ettik. Dış hastanelerde yoğun bakım olmadığı için bize 5 hasta daha nakledildi. Patlamadan etkilenmiş toplam 17 hastayı ameliyat ettik. Arkadaşlarımız sabahtan akşama kadar sürekli ameliyathanede çalıştılar. Ayrıca gece yine dış hastanelerden 12 hasta sevk edildi." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Kışın yüz felcinden korunmanın basit yollarıKışın yüz felcinden korunmanın basit yolları
İnsan Sağlığında Köpeklerin Olumlu Etkileri Olabilir mi?İnsan Sağlığında Köpeklerin Olumlu Etkileri Olabilir mi?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenaze patlama sağlık bakanlığı Somali

En Çok Okunan Trend Haberler

Şengör'den çok konuşulacak sözler: En cahil Türkler...

Şengör'den çok konuşulacak sözler: En cahil Türkler...

İstanbul için kar açıklaması!

İstanbul için kar açıklaması!

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Saçları 1,80'lik 'Rapunzel' fenomen oldu!

Saçları 1,80'lik 'Rapunzel' fenomen oldu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bu hastalık stres yapınca ortaya çıkıyor!

Bu hastalık stres yapınca ortaya çıkıyor!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Yüzlerce akciğer filmi hatalı' iddiası!

'Yüzlerce akciğer filmi hatalı' iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
J-Plasma nedir? Vücut şekillendirmede yeni yöntem

Bu yöntemle 2020'ye yenilenmiş vücutla girin

PRP nedir? PRP nasıl uygulanır? PRP nasıl elde edilir?

PRP gerçekten her eklem hastalığına deva olabilir mi?

Dikkat: Kör ediyor, ölüme yol açıyor

Dikkat: Kör ediyor, ölüme yol açıyor

2020 yılında mutlu olmanın 10 yolu

2020 yılında mutlu olmanın 10 yolu

Komşum önerdi deyip almayın tahlikesi büyük!

Komşum önerdi deyip almayın tahlikesi büyük!

Uzmanından mide botoksu uyarısı

Uzmanından mide botoksu uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.