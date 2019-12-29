HABER
  4. Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk ile yaralanan 16 Somalili Türkiye'ye getirildi

Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk ile yaralanan 16 Somalili Türkiye'ye getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 23:06 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyor, yakınlarına sabırlar temenni ediyorum. Kardeş ve dost ülke Somali'nin ve ülkemizin başı sağolsun"

Somali'deki patlamada hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili Türkiye'ye getirildi.

Aden Adde Uluslararası Havalimanı'ndan TSİ 15.00'te havalanan ve Mogadişu'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazesi ile yaralanan 16 Somalili'yi taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri uçak, Etimesgut Askeri Havalimanı'na indi.

Hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazesi, buradan alınarak ailelerine teslim edilmek üzere hastaneye götürüldü. Türkiye'ye getirilen yaralı Somaliler de tedavileri için çeşitli hastanelere sevk edildi.

Uçağı karşılamak için havalimanına gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, burada yaptığı açıklamada, dün sabah dost ve kardeş ülke Somali'de meydana gelen patlamayı lanetleyerek üzüntülerini ifade etti.

Koca, Milli Savunma Bakanlığıyla yapılan hazırlıkların ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ambulans uçağı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahlardan oluşan 20 kişilik bir sağlık ekibiyle dün akşam Somali'ye gönderdiklerini kaydetti.

Olayda hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazesi ile yaralanan 16 Somalilinin uçakla Türkiye'ye getirildiğini belirten Koca, patlamada hayatlarını kaybeden Turan Sevi ve Mehmet Kaplan'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Koca, Somalili devlet yetkililerinin ambulans uçak talebinin olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da en başından itibaren konuya son derece yakın ilgi ve hassasiyet gösterdiğini söyledi.

- 4 Somalilinin durum ağır

Patlama sonrasında Mogadişu'nun en donanımlı hastanesi olan Recep Tayyip Erdoğan Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin de 53 yaralıyı kabul ettiğine işaret eden Koca, yaralıların 19'unun tedavilerinin burada devam ettiğini dile getirdi.

Koca, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyor, yakınlarına sabırlar temenni ediyorum. Kardeş ve dost ülke Somali'nin ve ülkemizin başı sağolsun." dedi.

Uçakla getirilen Somalili yaralıların sağlık durumlarına ilişkin de bilgi veren Koca, 16 yaralıdan 4'ünün yoğun bakım şartlarında olduğunu bildirdi.

Somali'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Süleyman Muhammed Karsi de yardımları için Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Türkiye bize her zaman destek verdi. Kardeşler sıkıntılı günlerde belli olur. Türkiye bizim kardeş ülkemiz." ifadesini kullandı.

Olayda hayatını kaybeden Türklere Allah'tan rahmet, tüm yaralılara şifa dileyen Karsi, "Patlamada 83 kişi hayatını kaybetti, 140'tan fazla insan yaralandı. Bu patlama Somali'yi derinden etkilemiştir. Derin üzüntü yaşıyoruz." diye konuştu.

Antalya'da kar keyfi!Antalya'da kar keyfi!
İlçe Sağlık Müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü İlçe Sağlık Müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü
12 fabrika çalışanı zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı12 fabrika çalışanı zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara'daki Etimesgut Askeri Havalimanı başkent Mogadişu Somali'deki terör saldırısı

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

HDP'den yerli otomobil açıklaması

HDP'den yerli otomobil açıklaması

Gizemli 'trafo' hikayesi! 2 gün mahsur kaldı, gözaltına alındı

Gizemli 'trafo' hikayesi! 2 gün mahsur kaldı, gözaltına alındı

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Ankara'da kadın cinayeti! Çocukları sinir krizi geçirdi

Ankara'da kadın cinayeti! Çocukları sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park evine giren hırsız tarafından öldürüldü

İlçe Sağlık Müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü

Somali'de hayatını kaybeden iki Türk vatandaşının cenazesi geldi

2 Türk vatandaşının cenazesi Ankara'ya getirildi

Marmara Adası karanlığa gömüldü! 10 bin kişi elektriksiz kaldı

10 bin kişi elektriksiz kaldı

Adana'da son durum! Camilerden 'sağanak' uyarısı yapıldı

Camilerden 'sağanak' uyarısı yapıldı

Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza! Otomobilden fırladı

Feci kaza! Otomobilden fırladı

Samsun'da 10 yıllık eşini öldüresiye döven koca tutuklandı

Eşini tarafından öldüresiye dövüldü! Korkunç ifadeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.