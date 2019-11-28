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Somali'deki Türk askeri eğitim merkezi üçüncü mezunlarını verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 20:06 | Son Güncelleme

Somali'deki Türk askeri eğitim merkezi üçüncü mezunlarını verdi

MOGADİŞU (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Somali'deki Türk Görev Kuvveti Komutanlığında (STGK) eğitimlerini tamamlayan 363 Somalili asker mezun oldu.

Başkent Mogadişu'daki STGK'de düzenlenen mezuniyet törenine, Somali Savunma Bakanı Hasan Ali Muhammed, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yusuf Adwa Raghi, Büyükelçi Vekili Ozan Pekin ve yerel yetkililer katıldı.

İlk eğitimlerini merkezde aldıktan sonra Türkiye'deki eğitimlerini de başarıyla tamamlayıp bu ayın ortasında ülkelerine dönen, kara kuvvetlerinde görev yapacak 363 askere diplomaları verildi.

Savunma Bakanı Muhammed, törendeki konuşmasında, Türk askeri eğitim merkezi sayesinde Somali ordusunun her geçen gün yeni askeri yapısına kavuştuğunu belirtti.

Muhammed, Somali halkı ve devletinin yanında yer almadaki kararlılığı, halkını ve sınırlarını koruma ve askeri kurumların arasında olduğu önemli alanlardaki destekleri dolayısıyla Türkiye ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.

- TSK'nin seçkin personeli tarafından eğitim veriliyor

Somali Silahlı Kuvvetlerinin teşkilat, eğitim, öğretim, askeri altyapı ve lojistik sistemlerinin iyileştirilmesi ile eğitimine destek sağlanması amacıyla kurulan komutanlığın açılışı, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve ülkeyi ziyaret eden o zamanki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın katılımıyla 30 Eylül 2017'de yapıldı.

Merkezden şu ana kadar 81 subay, 118 astsubay ve 935 er mezun oldu.

İç savaş ve kıtlığın yanı sıra terörün felaketin eşiğine getirdiği ülkede, güvenliğin yeniden sağlanması girişimlerinin en önemli adımı olma özelliği taşıyan eğitim merkezinde, Somali Harp Okulu ile Astsubay Okulu da faaliyetlerini sürdürüyor.

Hint Okyanusu kıyısına konuşlu komutanlıkta, TSK'nin seçkin personelince Somali ordusunun temelini oluşturacak subay ve astsubay adaylarıyla erlere eğitim veriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
mezuniyet Somali Türk askeri eğitim merkezi

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