Somali'deki Türkiye Askeri Üssüne Terör Saldırısı

Türkiye’nin Somali’nin başkenti Mogadişu’daki askeri üssüne terör saldırısı düzenlendi. İki kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısını El Kaide bağlantılı El Şebab örgütü üstlendi.

Somali emniyet biriminden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin yurtdışındaki en büyük askeri üssü olan Mogadişu üssündeki saldırı, bir grup yeni askerin sabah talimi yaptığı sırada düzenlendi.

Somali ordusu yetkilileri, intihar bombacısının üsse nasıl sızdığıyla ilgili soruşturma başlatıldığını aktarırken, El Şebab destekli Radyo El Furkan’dan yapılan açıklamada saldırının El Kaide bağlantılı silahlı terör örgütü El Şebab tarafından düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda ölenler arasında Türklerin olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Türkiye’nin Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, saldırganın üsse girdiğini farkeden güvenlik görevlileri tarafından vurularak öldürüldüğünü söyledi. Yılmaz’ın açıklamalarına göre güvenlik görevlileri ‘dur’ uyarılarına uymayan saldırgana ateş açtı ve bunun ardından bir patlama meydana geldi.