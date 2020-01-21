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  4. Somali'deki yaralıları Türkiye'ye getirecek uçak Mogadişu'ya indi

Somali'deki yaralıları Türkiye'ye getirecek uçak Mogadişu'ya indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 07:52 | Son Güncelleme

Somali'deki yaralıları Türkiye'ye getirecek uçak Mogadişu'ya indi

Milli Savunma Bakanlığınca, içerisinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 9 kişilik sağlık ekibinin bulunduğu ve terör saldırısında yaralananları Türkiye'ye getirmek üzere Somali'ye giden Hava Kuvvetlerine ait uçağın başkent Mogadişu'ya indiği bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımında, "Terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımızı ve Somalili kardeşlerimizi ülkemize getirmek üzere Ankara’dan kalkan Hava Kuvvetlerimize ait uçak, beraberindeki sağlık personeli ve sağlık teçhizatı ile birlikte Somali’nin başkenti Mogadişu’ya indi." ifadeleri kullanıldı.

UMKE ve cerrahi personelden oluşan 9 kişilik sağlık ekibi, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağıyla gece yarısı Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket etmişti.

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