BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Somali'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Abukar Dahir Osman, BM'yi ülkesinin içişlerine müdahale etmekle suçlayarak, ''BM ve yetkililerinin içişlerimize karışmama ve Somalililerin kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmesine saygı duyma gibi bir görevi, hatta yükümlülüğü var.'' dedi.

Osman, BM Güvenlik Konseyinin Somali oturumunda, iç işlerine karışmakla eleştirdiği BM ve ülkesinde istenmeyen adam ilan ettikleri BM Somali Özel Temsilcisi Nicholas Haysom'a tepki gösterdi.

Somali'nin BM'nin eleştirisine ve Somali'yi yönlendirmesine değil, desteğine ihtiyaç duyduğunu belirten Osman, ''BM ve yetkililerinin iç işlerimize karışmama ve Somalililerin kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmesine saygı duyma gibi bir görevi, hatta yükümlülüğü var.'' diye konuştu.

Somali, BM Somali Özel Temsilcisi Nicholas Haysom'ı ülke iç işlerine müdahalede bulunduğu gerekçesiyle istenmeyen adam ilan etmişti.

Haysom'ın geçen hafta Somali hükümetine yazdığı mektupta, ülkenin Güney Batı eyaletindeki başkanlık seçimlerinde aday olan eski Eş-Şebab liderlerinden Abu Mansur olarak da bilinen Muhtar Robow'un gözaltına alınmasının yasal gerekçesini sorması üzerine, yetkililer Haysom'ın Somali'den ayrılmasını istemişti.