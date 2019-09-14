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Somaliland Berbera Havalimanı’nı BAE’ye vermeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 16:29 | Son Güncelleme

Somaliland Berbera Havalimanı’nı BAE’ye vermeyecek

ADDİS ABABA (AA) - Somali’nin tek taraflı bağımsızlık ilan eden özerk bölgesi Somaliland'in Başkanı Musa Bihi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) askeri havalimanı olarak kullanması beklenen Berbera Havalimanı’nın sivil kalacağını söyledi.

Somaliland medyasında yer alan haberlere göre, bölgeyi ziyaret eden Başkan Musa Bihi, Berbera Havalimanı’nın yeniden inşa edileceğini ve sivil havalimanı olarak büyütüleceğini belirtti.

İnşaatın gelecek günlerde başlayacağını ifade eden Bihi, buranın beklendiği gibi askeri bir havalimanı olmayacağını dile getirdi.

BAE’ye 2017 yılında hava ve deniz üssü yapması için izin veren Somaliland, ayrıca BAE ve Etiyopya ile Berbera Limanı’nın ortak işletilmesi ve büyütülmesine ilişkin anlaşma imzalamıştı.

Somaliland’in BAE ile yaptığı askeri üs anlaşmasını iptal edip etmediği ve bu ülkeye askeri havalimanı inşa etmesi için başka bir alanın verilip verilmediği ise henüz netlik kazanmadı.

Öte yandan Musa Bihi’nin sözleri BAE’yle yapılan anlaşmalara egemenlik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle karşı çıkan Somali’deki medya tarafından askeri üs anlaşmasının tamamıyla iptal olduğu şeklinde yorumlandı.

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Anahtar Kelimeler:
BAE Berbera Havalimanı Somaliland

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