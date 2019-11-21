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Somalili aktivist silahlı saldırı sonucu öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 15:08 | Son Güncelleme

Somali hükümeti, Somali ve Kanadalı insan hakları aktivisti Almaas Elman Ali’nin nereden geldiği belli olmayan bir merminin başına isabet etmesi sonucu Mogadişu’da öldürüldüğünü açıkladı.Somali’nin başkenti Mogadişu’nun Halane bölgesinde havaalanında araçla seyahat halindeyken Somalili aktivist ve diplomat Almaas Elman Ali, başından kurşunla vuruldu.

Somali hükümeti, Somali ve Kanadalı insan hakları aktivisti Almaas Elman Ali’nin nereden geldiği belli olmayan bir merminin başına isabet etmesi sonucu Mogadişu’da öldürüldüğünü açıkladı.
Somali’nin başkenti Mogadişu’nun Halane bölgesinde havaalanında araçla seyahat halindeyken Somalili aktivist ve diplomat Almaas Elman Ali, başından kurşunla vuruldu. Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen aktivist Ilwad Elman’ın da kız kardeşi olan Somali ve Kanadalı insan hakları aktivisti Almaas Elman Ali’nin nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun başına isabet etmesi sonucu öldürüldüğü açıklandı.
Somalili bir güvenlik görevlisi Ali’nin aracıyla havaalanı içinde seyahat halindeyken bir kurşunun başına isabet etmesi sonucu birkaç dakika içerisinde öldüğünü belirtti.
Kurşunun kim tarafından atıldığı henüz bilinmezken Almaas Elman Ali’nin planlı bir saldırıda öldürüldüğü iddia ediliyor. Somalili yetkililer sorumluların en kısa sürede bulunup adalete teslim edileceğini açıkladı. Almaas Elman Ali’nin ölmesi sonucu çok sayıda Somalili sosyal medyadan bağ sağlığı mesajları yayınladı.
Genç aktivistin babası Elman Ali Ahmed de 1996’da Mogadişu’da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü.

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