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Somalili çocuklar TDV'nin dağıttığı balon ve şekerlerle sevindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 16:52 | Son Güncelleme

Somalili çocuklar TDV'nin dağıttığı balon ve şekerlerle sevindi

SOMALİ (AA) - Somali'de kısıtlı imkanlarla yaşam mücadelesi veren ailelerin çocukları, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından dağıtılan balon ve şekerlerle mutlu oluyor.

Ramazan ayı dolayısıyla bölgede yardım çalışmalarında bulunan TDV, Kabasa ve Qasali kamplarındaki 5 bin çocuğa şeker ve balon dağıttı.

TDV Yurtdışı Uzmanı Mustafa Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların yüzlerini güldürmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bölgeye gıda dağıtımı ve iftar vermek üzere geldiklerini ifade eden Erdem, bölgede yaşamın oldukça zor olduğunu, kamplarda yaşayan çocukların bir şeker ve balonda bile mutlu olduklarına şahitlik ettiklerini belirtti.

5 bin çocuğa balon ve şeker dağıttıklarını anlatan Erdem, ''Çocukların yüzlerindeki tebessümleri gördükçe daha çok mutlu oluyoruz. Biraz olsun kalplerinde yer edindiysek en büyük mutluluk budur bizler için, bölgede yardım çalışmalarına da devam edeceğiz.'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Balon ve şekerle gelen mutluluk Somali

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