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  4. Somalili küçük Maido, Cumhurbaşkanı ricasıyla Ankara'da şifa bulacak

Somalili küçük Maido, Cumhurbaşkanı ricasıyla Ankara'da şifa bulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 08:29 | Son Güncelleme

SOMALİ'de yaşayan Maido İbrahim'in (2), 3 ay önce sol göğsünü saran tümör, Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Türk doktorların başarılı operasyonuyla alındı.

Haluk KARAASLAN- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- SOMALİ'de yaşayan Maido İbrahim'in (2), 3 ay önce sol göğsünü saran tümör, Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Türk doktorların başarılı operasyonuyla alındı. Maido, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo'nun özel ricası üzerine, Mogadişu'daki terör saldırısında yaralanan 15 Somalili ile birlikte Türkiye'ye getirilerek, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Somali'nin Golkayo şehrinde yaşayan Maido İbrahim, yaklaşık 3 ay önce şiddetli göğüs ağrısıyla hastaneye götürüldü. Göğsünün sol tarafında tümör tespit edilen Maido, Somali'nin en iyi hastanesi olarak kabul edilen Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Maido, burada Türkiye'den gelen doktorlar tarafından ameliyat edildi. Maido'daki tümör alınırken, kemoterapi tedavisi ve patolojik incelemelerin Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı.
TERÖR YARALILARI İLE ANKARA'DA
Bu sırada Mogadişu'da bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında yaralananların bir kısmının Türkiye'ye getirilmesi için Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo'nun, Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'dan ricası üzerine, Maido'nun da patlamada yaralananlarla birlikte Türkiye'ye getirilmesi kararlaştırıldı. Bir kaç saatte yapılan hazırlıkların ardından Maido, patlamada yaralanan 15 Somalili ile birlikte Türkiye'den gelen ekip tarafından askeri uçakla Ankara'ya sevk edildi. Maido, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.
'BİR MUCİZE GERÇEKLEŞTİ'
Somali’de bir özel hastanede memur olarak çalışan Maido'nun babası Mohamed İbrahim (38), yaklaşık 3 aydır kanserle mücadele ettiklerini, umutlarının tükendiği bir zamanda Cumhurbaşkanlarının ricasıyla bir mucize gerçekleştiğini söyledi. Baba İbrahim, şöyle konuştu:
"Somali’nin en iyi hastanesi olan Recep Tayyip Erdoğan Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde kızım başarılı bir tümör ameliyatı oldu. Somali'de patoloji incelenmesi ve tümörün tekrar etmemesi için imkanlar kısıtlı olduğu için Türkiye’ye gönderilmesi gerektiğini söylediler. İmkanlarımızın kısıtlı olması nedeniyle sıkıntı yaşıyorduk. Patlamanın olduğu gece doktorlar Maido’nun Türkiye’ye gönderileceğini söyleyince çok mutlu olduk. Bir mucize gerçekleşti. Türkiye'ye gelmemizde yardımlarını esirgemeyen Somali Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Dışişleri Bakanına teşekkür ediyorum. Onların prosedürleri hızlandırmaları sayesinde kızım buraya geldi. Buraya geldiğimizden bu yana doktorlar dakika dakika kızımın durumunu takip ediyorlar. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederim, her zaman Somali halkının yanında oldu."
'MAİDO KISA VADEDE ŞİFAYI BULACAK'
Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Emrah Şenel, Maido'nun Somali’de başarılı bir cerrahi müdahale geçirdikten sonra kendilerine geldiğini ve bundan sonraki tedavisi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Türkiye’den giden doktorun çok başarılı bir operasyon yaptığını belirten Şenel, "Çocuğun sağ göğüs tarafını tamamen dolduran bir tümör çıkmış. Oranın şartlarında çok başarılı bir tümör ameliyatı yapmış. Daha sonra çıkan tümörün tedavisinin devamını yapabilecek onkolojik tedavi alt yapısı olmadığı için rica üzerine gelen yaralılara eklenerek bize geldi. Geldiğinde ameliyatın kalıntısı olarak göğsünde bir tüp vardı, nefes almasında biraz da zorluk vardı. Şimdi biz hastanın kanser türünü belirlemeye çalışıyoruz patolojiyi teyit ediyoruz. Buna göre tedavisini yapacağız. Orada yapılan cerrahi müdahale işin yüzde 90'ını halletmiş. Kalan kısmını da biz burada halledeceğiz. Çıkacak patolojinin durumuna göre de hastalığın seyri belli olacak. Kısa ya da uzun vadede şifayı bulacak bir hasta diye düşünüyorum" diye konuştu.

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