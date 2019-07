Somalili teğmen ve astsubaylar mezun oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali Türk Görev Kuvveti Askeri Okullar Komutanlığının; 2018 yılında mezun ettiği 47 Somalili Astsubay’ın ardından bu yıl da 81 Somalili genç Teğmen ile 71 genç Astsubay’ın daha Somali Silahlı Kuvvetlerine kazandırdığını açıkladı. Mezun olan Somalili 81 genç teğmen Somali Askeri Okullar Komutanlığının ilk Harbiyeli mezunları oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mezunlar için Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Anadolu Kışlası’nda Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo’nun yanı sıra Türk ve Somali’li sivil ve askeri erkanın katılımıyla tören düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da mezun olan Somalili askerlere mesaj gönderdi. Bakan Akar’ın törende okunan mesajında şu ifadeler yeraldı:

"Somali Türk Görev Kuvveti Askeri Okullar Komutanlığının kıymetli personeli ve sevgili öğrenciler, Somali Türk Görev Kuvveti Askeri Okullar Komutanlığından mezun olan 81 Somalili teğmen ile 71 astsubayın bu gurur gününde sizlerle bir arada olmayı, coşkunuzu ve heyecanınızı paylaşmayı gönülden arzu etmeme rağmen, yoğun programım nedeniyle aranızda bulunamadığım için üzgünüm.

Türkiye Cumhuriyeti, Mogadişu’da en büyük yurtdışı askerî yerleşkesini açarak Somalili kardeşlerimizin güvenlik, huzur ve istikrarına katkı sağlamayı amaçlamıştır. Kuraklık, açlık, iç savaş ve terör belasıyla uğraşan kardeş Somali halkının, bu yerleşkede eğitim alan ve kendi ülkelerinin güvenliğine katkı sağlayacak nitelikli personel sayesinde geleceğe daha güvenle bakacağına inanıyorum.

Somali ile Türkiye arasında köklü tarihi kardeşlik bağları bulunmaktadır. İki ülke arasındaki güçlü dostluk ilişkileri her geçen gün daha da gelişmektedir. Bugün mezun olan kardeşlerimiz de aramızdaki derin tarihi kardeşlik bağlarını çok daha ileri götüreceklerdir.

Somali Silahlı Kuvvetlerinde önemli görevler üstlenecek bu kardeşlerimiz, ülkelerimiz arasındaki mesafeye rağmen, kalplerimiz arasındaki yakınlığın ve Türkiye-Somali arasındaki gönül birlikteliğinin en önemli güvencesi olacaktır.

Somalili kardeşlerimiz, Somali Türk Görev Kuvveti Askeri Okullar Komutanlığında “yetiştirilmiş insan gücünün bir milletin en büyük serveti, iyi eğitilmiş askerin de bir ordunun en etkili silahı olduğu” anlayışıyla en iyi şekilde eğitim aldılar.

Başta Somali’nin huzur ve güvenliği olmak üzere, bölgesel ve küresel barışın tesisinde bu okullardan mezun olan personelin çok önemli vazifeleri yerine getireceğine, bu doğrultuda azim ve kararlılıkla çalışarak ülkeleri adına aydınlık bir gelecek için umut kaynağı olacaklarına yürekten inanıyorum.

Hepimizin ortak amacı olan huzur ve barış doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Somalili kardeşlerimizin yanındadır, yanında olmaya devam edecektir.

Bu uğurda atılacak her adımın, kurulacak her iş birliğinin Türkiye ile Somali arasındaki dostluk ve kardeşliğin güçlenmesinde; Somalili kardeşlerimizin barış ve huzur içinde yaşamasında, Somali halkının Türk milletine duyduğu güvenin pekişmesinde çok değerli bir yere sahip olduğunu biliyoruz.

Bu vesileyle Somali’de Türk Askerî yerleşkesinin kurulmasında, Harp Okulu ile Astsubay Meslek Yüksek Okulunun açılmasında emeği geçen Türk ve Somalili Devlet yetkililerine, öğrencilerin yetiştirilmesinde büyük gayret sarf eden Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakâr personeline teşekkür ediyorum.

Türk Silahlı Kuvvetleri olarak desteğimizin her zaman devam edeceği bu okullarımızda eğitim gören değerli öğrencilerimize ve mezun olan personele başarılar diliyorum.

Tüm Somali halkına en samimi duygularla bir kez daha sağlık ve esenlikler temenni ediyorum."