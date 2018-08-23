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Somalili yetimlerin bayramlıkları Bursa'dan

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 15:38 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi ve BEKSİAD iş birliğiyle Somali'deki 600 yetime bayramlık hediye edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle hazırlanan bayramlık kıyafetler, Somalili yetim çocuklara gönderildi.

Büyükşehir Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle, Somali'deki kardeş şehir Galkayo'daki yaklaşık 600 yetim çocuğa bayramlık kıyafet yardımı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, böyle bir organizasyonda yer aldıkları için mutluluk duyduklarını belirterek, "BEKSİAD iş birliğiyle hazırladığımız bayramlık kıyafetleri Somali'deki kardeş şehrimiz Galkayo'da bulunan 4 yetimhaneye ulaştırdık. Yetimlere, hayatlarında ilk defa yeni kıyafetlerini ulaştıran herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız da bayramda anlamlı bir organizasyona destek olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
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