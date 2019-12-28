Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı: Ölen 61 kişi arasında 2 Türk vatandaşı da var
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı: Ölen 61 kişi arasında 2 Türk vatandaşı da var
28.12.2019 12:05 |
Son Güncelleme
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki işlek bir caddede Cumartesi sabahı bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda en az 61 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ölenler arasında 2 Türk vatandaşının da olduğunu teyit etti.
YORUM YAP0
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı: Ölen 61 kişi arasında 2 Türk vatandaşı da var
Okuyucu Yorumları 0 yorum